В "Мосбилете" рассказали, в каких театрах столицы можно посмотреть "Щелкунчика" "Щелкунчик": в каких театрах Москвы можно посмотреть сказку

Москва20 ноя Вести.Жители и гости столицы могут посмотреть спектакль "Щелкунчик" в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, Московском новом драматическом театре, Театре на Таганке, Театре сатиры и Московском театре кукол. Об сообщили РИА Новости в сервисе "Мосбилет".

"Щелкунчик" давно стал традиционным спектаклем для новогодних каникул. Ежегодно взрослые и дети приходят на спектакль, чтобы вместе погрузиться в атмосферу волшебства.

В декабре и январе можно увидеть сразу несколько разных версий постановки — от канонического балетного спектакля до кукольного представления и яркого мюзикла отметили в сервисе покупки билетов

Так, мюзикл по мотивам рождественской сказки можно посмотреть в Московском новом драматическом театре. В постановке Вячеслава Долгачева главная героиня Мари, ее брат Фриц и Щелкунчик отправятся в путешествие, чтобы сразиться с Мышиным королем и разгадать тайну заколдованного принца. Зрителей ждут музыкальные номера, которые глубже раскроют драматизм истории.

Необычный взгляд на произведение предлагает Театр на Таганке. Режиссер Георгий Сурков соединил готическую эстетику в духе Тима Бертона с музыкой Чайковского, при этом действие происходит в России начала XX века. Постановка затрагивает серьезные вопросы о природе добра и зла.

А любителям классического балета стоит посетить Театр сатиры. Здесь артисты Имперского русского балета под руководством Гедиминаса Таранды представят традиционную версию Чайковского, которая стала вехой в истории балетного театра.

Ранее сообщалось, что в продаже появились билеты на новогодний балет "Щелкунчик" в Мариинском театре Санкт-Петербурга.