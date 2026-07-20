В Московской области отменили режимы беспилотной и ракетной опасности Режимы ракетной и беспилотной опасности отменены в Московской области

Москва20 июл Вести.На территории Московской области отменены режимы беспилотной и ракетной опасности, которые действовали почти одновременно с 00.12 по 5.05 мск 20 июля. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Отбой ракетной и беспилотной опасности объявлен на территории Московской области говорится в канале ведомства на платформе MAX

В период тревоги в аэропортах столичного авиаузла – Внуково, Домодедово и Жуковский – вводились ограничения на полеты. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 400 вражеских БПЛА пытались атаковать российскую столицу с 20.30 19 июля до 5.00 20 июля. Большая часть из дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 85 БПЛА уничтожено на подлете к столице.