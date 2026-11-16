Москва16 нояВести.В Москве по решению суда заключен под стражу мужчина, который совершил поджог двери приквартирного холла в доме на улице Полбина, чем поставил под угрозу жизнь многодетной семьи. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Кузьминский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 января 2027 года в отношении Глухова Михаила Алексеевича, обвиняемого в покушении на убийство шести лиц, в том числе троих малолетних, совершенного общеопасным способомговорится в сообщении
По версии следствия, Глухов совершил поджог 14 ноября на на почве личных неприязненных отношений.