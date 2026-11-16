Мужчину заключили под стражу после покушения на многодетную семью в Москве

В Москве арестован мужчина, обвиняемый в покушении на многодетную семью Мужчину заключили под стражу после покушения на многодетную семью в Москве

Москва16 ноя Вести.В Москве по решению суда заключен под стражу мужчина, который совершил поджог двери приквартирного холла в доме на улице Полбина, чем поставил под угрозу жизнь многодетной семьи. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Кузьминский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 января 2027 года в отношении Глухова Михаила Алексеевича, обвиняемого в покушении на убийство шести лиц, в том числе троих малолетних, совершенного общеопасным способом говорится в сообщении

По версии следствия, Глухов совершил поджог 14 ноября на на почве личных неприязненных отношений.