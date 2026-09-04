В Москве бригадир нанял кран для кражи кабеля на 2 миллиона

В Москве бригадир нанял кран и украл на стройке километр кабеля В Москве бригадир нанял кран для кражи кабеля на 2 миллиона

Москва4 сен Вести.В Москве полиция задержала 38-летнего бригадира строительной компании, подозреваемого в краже силового кабеля на сумму более 2 миллионов рублей. Об этом сообщило ГУ МВД России по столице на платформе MAX.

Представители компании обратились к правоохранителям с заявлением о краже кабель длиной более 1 километра с территории строительного городка на Салтыковской улице. Похитителя удалось оперативно задержать.

Оперативники уголовного розыска ОМВД по району Новокосино задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 38-летний москвич говорится в публикации

По данным полиции, будучи бригадиром на объекте, подозреваемый нанял двух рабочих с грузовым манипулятором, чтобы те перевезли кабель между складами. Рабочие не знали о криминальном характере задания. Однако груз отправился не на склад, а в пункт приема металлолома. Вырученные деньги фигурант потратил на личные нужды.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере"). Расследование продолжается.