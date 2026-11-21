Убежавшего от хозяина слепого пса ищут в Москве и Подмосковье

В Москве и Подмосковье почти месяц ищут слепую собаку Убежавшего от хозяина слепого пса ищут в Москве и Подмосковье

Москва21 ноя Вести.Слепой пес Грег пропал на севере Москвы в конце октября во время прогулки с хозяином, сообщает 360.ru.

По словам хозяина Валерия Суровягина, он выгуливал собаку по одному маршруту 12 лет.

Когда он убегал, он всегда прибегал. Двенадцать лет по одному и тому же маршруту: отсюда по парку до Талдомской, вернуться до Лобнинской приводятся слова хозяина собаки

К поискам собаки подключились волонтеры, которые распространили ориентировки и сделали ролик о Греге. На данный момент в Telegram-канале "Поиск Грега" уже более 1 200 участников. Животное ищут на территории Москвы и Подмосковья.