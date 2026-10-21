Москва21 октВести.Хозяина потерявшейся собаки можно найти при помощи клейма в виде тату у животного или микрочипа. Об этом в беседе с RT рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
По словам эксперта, номер клейма можно вбить на официальном портале РКФ.
Так человек получит информацию о питомнике собаки. Связавшись с заводчиком, можно будет установить личность хозяина животногопояснил Голубев
Вместе с тем, отметил эксперт, обнаружить микрочип можно только воспользовавшись ветеринарными сканерами, которые есть практически в любой ветеринарной клинике и некоторых приютах.
Полученный код аналогично позволяет установить личность хозяина через привязанную анкету в реестре чипированных животныхдобавил он
Третьим способом маркирования собаки Голубев назвал адресник-жетон на ошейнике с указанным номером телефона владельца.
Ранее кинолог, ветеринарный врач Владимир Уражевский рассказал, что хозяин домашнего животного должен уделять общению и играм с питомцем от получаса до двух часов в день.