В Москве нашли детей, забивших камнями кота и несколько птиц в районе Шелепихи

В Москве нашли детей, забивших камнями кота и несколько птиц В Москве нашли детей, забивших камнями кота и несколько птиц в районе Шелепихи

Москва7 окт Вести.В Москве нашли детей, которые забили камнями кота и несколько птиц в районе Шелепихи, — родители несовершеннолетних поставлены на учет. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская в беседе с агентством ТАСС.

Ранее в сети стала распространяться информация о том, что жители Шелепихи жалуются на группу детей — малолетние регулярно издевались над животными и птицами. По словам очевидцев, дети забили кота камнем, в собак бросали палки, а позднее возле домов было обнаружено несколько мертвых ворон и голубей

Детей установили, их трое и им по 8 лет. Родителей взяли на учет сказала Ярославская

Она также добавила, что родителей привлекут по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию).