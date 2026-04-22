Москва22 апрВести.В 15 столичных штабах "Москва помогает" продолжается сбор гуманитарной помощи, а также вещей первой необходимости для пострадавших жителей Дагестана. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы mos.ru.
Сегодня жителям Дагестана нужна наша поддержка. Волонтеры Москвы подготовили первую партию гуманитарного груза в регионрассказала председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова
Каждый день сотни людей приходят в штабы, чтобы оказать помощь дагестанцам. Они несут продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены, бытовые принадлежности, одежду. Волонтеры помогают принимать и сортировать поступающие товары.
Штабы работают ежедневно с 10.00 до 19.00. Телефон горячей линии: +7 499 170-02-25.