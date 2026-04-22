Из Москвы жителям Дагестана уже направили более 10 тонн гуманитарной помощи

В Москве проходит сбор гуманитарной помощи для жителей Дагестана Из Москвы жителям Дагестана уже направили более 10 тонн гуманитарной помощи

Москва22 апр Вести.В 15 столичных штабах "Москва помогает" продолжается сбор гуманитарной помощи, а также вещей первой необходимости для пострадавших жителей Дагестана. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы mos.ru.

Сегодня жителям Дагестана нужна наша поддержка. Волонтеры Москвы подготовили первую партию гуманитарного груза в регион рассказала председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова

Каждый день сотни людей приходят в штабы, чтобы оказать помощь дагестанцам. Они несут продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены, бытовые принадлежности, одежду. Волонтеры помогают принимать и сортировать поступающие товары.

Штабы работают ежедневно с 10.00 до 19.00. Телефон горячей линии: +7 499 170-02-25.