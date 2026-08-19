Суд лишил прав на 4 месяца водителя Ford, въехавшую в подземный переход в Москве

В Москве женщину на Ford Mustang лишили прав за въезд в подземный переход Суд лишил прав на 4 месяца водителя Ford, въехавшую в подземный переход в Москве

Москва19 авг Вести.Московский городской суд лишил водительских прав на четыре месяца женщину, которая въехала на Ford Mustang в подземный переход у станции метро "Домодедовская". Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

Инцидент произошел в конце июля текущего года. Mustang, столкнувшись с другим автомобилем на перекрестке, вылетел на лестницу подземного перехода. В отношении водителя Ольги Ковалевой составили протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (выезд на встречную полосу). Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения прав на четыре месяца.

Суд признал виновной Ковалеву в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, и назначил наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок четыре месяца цитирует источник РИА Новости.

По данным ГУ МВД РФ по городу Москве, в результате ДТП никто не пострадал.