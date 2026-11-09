Москва9 нояВести.Спасатели продолжают поиски туриста, которого 6 ноября смыло высокой волной в море в Мурманской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
Инцидент произошел во время фотографирования на побережье популярного пляжа "Драконьи яйца" около Териберки. Волна смыла двух туристов. Один человек с травмами вернулся на берег, второго продолжают искать. Пострадавшую туристку госпитализировали с переохлаждением и множественными ушибами.
Поисково-спасательная операция продолжается. На место выехал отряд МАКАСЦ (Мурманский арктический комплексный аварийно-спасательный центр – Прим. Ред.), они обследуют береговую линиюотмечается в сообщении
Председатель Следкома Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации о происшествии с туристами в Мурманской области.