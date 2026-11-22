Появилось видео стрельбы на свадьбе в Сургуте, где задержали четверых мужчин

В МВД показали видео стрельбы на свадьбе в Сургуте, где задержали четверых Появилось видео стрельбы на свадьбе в Сургуте, где задержали четверых мужчин

Москва22 ноя Вести.Силовики обнародовали видео со свадьбы в Сургуте, во время которой гости стреляли из пистолета в воздух. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц с применением оружия, сообщает УМВД России по ХМАО-Югре.

Молодые люди открыли огонь во дворе жилого дома на улице Ленин днем 21 ноября, в субботу. Задержаны четверо фигурантов, один из них ранее был судим за грабеж и вымогательство.

Установлено, что выстрелы были произведены из одного пистолета. Оружие изъято и направлено на экспертизу. Следователями УМВД России по г. Сургуту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Правоохранители устанавливают, к каким еще преступлениям могут быть причастны нарушители.