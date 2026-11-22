МВД: четверо жителей Сургута задержаны по подозрению в стрельбе на свадьбе

В Сургуте полицейские задержали подозреваемых в стрельбе на свадьбе МВД: четверо жителей Сургута задержаны по подозрению в стрельбе на свадьбе

Москва22 ноя Вести.Полицейские в Сургуте задержали четверых подозреваемых в стрельбе на свадьбе, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале МВД Югры.

Установлено, у дома №13 на улице Ленина мужчины произвели выстрелы из пистолета. Оперативники доставили в отдел полиции четверых фигурантов, один из них был ранее судим за грабеж и вымогательство. Установлено, что стреляли они из одного пистолета.

Оружие изъято и направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное о хулиганстве говорится в сообщении

Ведется следствие.