Росгвардия задержала в Москве двоих рецидивистов за стрельбу во дворе дома

В Москве задержали двоих мужчин, устроивших стрельбу во дворе дома Росгвардия задержала в Москве двоих рецидивистов за стрельбу во дворе дома

Москва20 окт Вести.Сотрудники Росгвардии задержали в Москве двоих приезжих, которые устроили стрельбу во дворе жилого дома из пневматического оружия. Об этом сообщили в столичном ГУ Росгвардии.

Инцидент произошел на проспекте Маршала Жукова. Сотрудники вневедомственной охраны получили информацию, что возле жилого дома слышны звуки, похожие на выстрелы.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы установили нарушителей. Выяснилось, что 47-летний уроженец Оренбургской области вместе с 41-летним приятелем из Краснодарского края производили выстрелы из пневматического оружия говорится в сообщении

Правонарушителей задержали и доставили в полицию. Там выяснилось, что оба мужчины ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.