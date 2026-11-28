В Мьянме пылающий шар с пиротехникой обрушил фейерверки на людей

В Мьянме шар с пиротехникой загорелся и обрушил на толпу фейерверки В Мьянме пылающий шар с пиротехникой обрушил фейерверки на людей

Москва28 ноя Вести.В Мьянме во время фестиваля огней гигантский шар с пиротехникой загорелся и обрушил на зрителей горящие заряды.

В возникшей панике и давке пострадали по меньшей мере 16 человек. Об этом сообщили местные издания United Daily и DVB.

Инцидент произошел на традиционном буддийском празднике Тазаундайн в городе Таунджи. В небо запустили большой воздушный шар с изображением Будды, но пиротехника сработала преждевременно. В результате воздушный шар загорелся, фейерверки взрывались в толпе, на зрителей посыпались искры.

По данным медиков, ожоги получили 16 зрителей, всего за помощью обратились 120 человек.

Праздник Тазаундайн — традиционное у буддитов мероприятие, которое символизирует завершение сезона дождей. Ключевое событие в Таунджи — соревнования по запуску воздушных шаров с пиротехникой. В этом году в небо запустили 561 аэростат.

Ранее на церемонии открытия праздника Тазаундайн шесть человек получили травмы в результате падения на зрителей конструкции с фейерверками, закрепленной под огненным воздушным шаром.