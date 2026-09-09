В Нагое из-за ливней эвакуируют 2 млн человек Из-за сильных ливней в Японии из Нагои эвакуируют 2 млн человек

Москва9 сен Вести.Над японской префектурой Айти второй день не прекращаются сильные ливни. В частности в Нагое зафиксировано рекордное количество осадков - 104,5 мм в час, что привело к эвакуации 2 млн жителей города, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на газету "Иомиури".

В центральном районе Нагои, Сакаэ, дороги затоплены, вода поднялась до колен. Движение всех видов общественного транспорта приостановлено прямо в час пик. В том числе остановило работу Нагойское муниципальное метро. Возле вокзала Нагои и в других местах были организованы временные пункты размещения для людей, которые не смогли вернуться домой пишет японская газета

Метеослужба Японии предупреждает о возможном наводнении из-за реки Сёнай. По ее данным, ожидаемое количество осадков к вечеру 9 сентября в некоторых районах достигнет 200 мм, а к 10 сентября выпадет еще 80 мм. Сообщений о пострадавших пока не поступало.