NHK: два человека погибли из-за ливней в Японии

Ливни в Японии спровоцировали гибель двух человек NHK: два человека погибли из-за ливней в Японии

Москва27 июн Вести.Два человека погибли в Японии из-за продолжительных ливней. Об этом сообщает телеканал NHK.

Первым погибшим оказался мужчина, дом которого снес горный оползень из-за ливня в префектуре Ямагути. Семья мужчины выжила и доставлена в больницу.

Вторым погибшим стал почтальон в Хего. По предварительным данным, он упал в разлившийся из-за ливней канал, его унесло течением.

Ливень в Японии начался 26 июня в 13 префектурах. Из-за непогоды была объявлена эвакуация для 2,23 миллиона человек.

26 июня в центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6, сейсмологи объявляли угрозу цунами.