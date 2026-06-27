Москва27 июнВести.Два человека погибли в Японии из-за продолжительных ливней. Об этом сообщает телеканал NHK.
Первым погибшим оказался мужчина, дом которого снес горный оползень из-за ливня в префектуре Ямагути. Семья мужчины выжила и доставлена в больницу.
Вторым погибшим стал почтальон в Хего. По предварительным данным, он упал в разлившийся из-за ливней канал, его унесло течением.
Ливень в Японии начался 26 июня в 13 префектурах. Из-за непогоды была объявлена эвакуация для 2,23 миллиона человек.
26 июня в центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6, сейсмологи объявляли угрозу цунами.