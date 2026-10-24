Полиция задержала жителя Находки за стрельбу из ружья по собакам

В Находке задержан мужчина, стрелявший из ружья по собакам Полиция задержала жителя Находки за стрельбу из ружья по собакам

Москва24 окт Вести.Сотрудники полиции задержали 55-летнего жителя Находки, открывшего стрельбу по собакам, одна из которых погибла. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

В дежурную часть ОМВД России по Находке 23 октября поступило сообщение о стрельбе в районе дома № 27 на улице Геологическая, где неизвестный выстрелил из ружья в двух собак.

В результате инцидента одно животное погибло, второе получило ранения уточняется в канале ведомства на платформе MAX

Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции установили личность стрелка и изъяли ружье.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе версии гражданина о нападении на него животных и вынужденной самообороне отмечается в сообщении

По результатам проверки будет решение в соответствии с законодательством, отметили в полиции.