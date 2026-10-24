Москва24 октВести.Сотрудники полиции задержали 55-летнего жителя Находки, открывшего стрельбу по собакам, одна из которых погибла. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
В дежурную часть ОМВД России по Находке 23 октября поступило сообщение о стрельбе в районе дома № 27 на улице Геологическая, где неизвестный выстрелил из ружья в двух собак.
В результате инцидента одно животное погибло, второе получило раненияуточняется в канале ведомства на платформе MAX
Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции установили личность стрелка и изъяли ружье.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе версии гражданина о нападении на него животных и вынужденной самооборонеотмечается в сообщении
По результатам проверки будет решение в соответствии с законодательством, отметили в полиции.