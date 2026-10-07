СК начал проверку из-за нападения бродячих собак на людей во Владивостоке Во Владивостоке организована проверка из-за нападения бродячих собак на людей

Москва7 окт Вести.СК инициировал проверку по факту нападения бродячих собак на прохожих во Владивостоке, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщили в СУ СКР по Приморскому краю.

Отмечается, что основанием для проверки стали сообщения в местных СМИ о нападении агрессивных животных на людей.

В ходе мониторинга была выявлена публикация о том, что в районе Морского городка зафиксированы случаи агрессивного поведения стаи бродячих собак по отношению к прохожим. Сообщается, что собаки ведут себя агрессивно без видимых причин сказано в сообщении

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.