Москва22 нояВести.Доклад о расследовании уголовного дела о нападении безнадзорной собаки на жительницу Минеральных Вод затребовал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ.
В сети Интернет сообщается, что в ноябре текущего года в городе Минеральные Воды Ставропольского края безнадзорная собака набросилась на местную жительницу, укусив за ногу. Пострадавшей потребовалась медицинская помощьнаписали в пресс-службе
В следственном управлении СК России по региону возбудили уголовное дело. Председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по Ставропольскому краю Александру Перепелицыну доложить о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.