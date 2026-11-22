Глава СК контролирует расследование дела о нападении собаки на жительницу Минвод

Глава СК затребовал доклад по нападению бездомного пса на женщину в Минводах Глава СК контролирует расследование дела о нападении собаки на жительницу Минвод

Москва22 ноя Вести.Доклад о расследовании уголовного дела о нападении безнадзорной собаки на жительницу Минеральных Вод затребовал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ.

В сети Интернет сообщается, что в ноябре текущего года в городе Минеральные Воды Ставропольского края безнадзорная собака набросилась на местную жительницу, укусив за ногу. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь написали в пресс-службе

В следственном управлении СК России по региону возбудили уголовное дело. Председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по Ставропольскому краю Александру Перепелицыну доложить о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.