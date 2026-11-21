Бастрыкин затребовал отчет о проверке по нападению собаки на женщин под Тулой Глава СК контролирует проверку по нападению собаки на жительниц Узловой

Москва21 ноя Вести.Доклад о результатах проверки по информации о нападении безнадзорной собаки на жительниц города Узловая Тульской области затребовал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщили в МАХ-канале информационного центра ведомства.

Информация о нападения бездомного пса на двух жительниц Узловой появилась в социальных сетях.

В ноябре текущего года агрессивное животное набросилось на женщину, находившуюся на улице Гагарина с малолетним ребенком, укусив за ногу. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Кроме того, в этот же день в результате нападения собаки травмы получила еще одна местная жительница. Отмечается, что мер к отлову животных не принимается написали в инфоцентре

Процессуальную проверку организовали следователи СУ СК России по Тульской области.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.