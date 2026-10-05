Москва5 октВести.В Нальчике городской суд вынес приговор в отношении 43-летней жительницы Кабардино-Балкарской Республики. Как сообщает в MAX прокуратура, она признана виновной по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Как установил суд, подсудимая под вымышленным мужским именем познакомилась с потерпевшей в одной из соцсетей.
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Виновную приговорили к 5 годам исправительной колонии общего режима.