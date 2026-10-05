Мошенницу, обманувшую под видом мужчины жительницу КБР, осудили на 5 лет

В Нальчике мошенница, выдававшая себя за мужчину, приговорена к 5 годам колонии Мошенницу, обманувшую под видом мужчины жительницу КБР, осудили на 5 лет

Москва5 окт Вести.В Нальчике городской суд вынес приговор в отношении 43-летней жительницы Кабардино-Балкарской Республики. Как сообщает в MAX прокуратура, она признана виновной по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Как установил суд, подсудимая под вымышленным мужским именем познакомилась с потерпевшей в одной из соцсетей.

Войдя в доверие и имитируя желание создать семью, злоумышленница под различными предлогами похитила у гражданки имущество и денежные средства на общую сумму 3 млн рублей говорится в мессенджере

Виновную приговорили к 5 годам исправительной колонии общего режима.