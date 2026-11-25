Rapporteur: в НАТО призвали страны реже запрашивать консультации по статье 4

В НАТО призвали страны реже запрашивать консультации по статье 4 Rapporteur: в НАТО призвали страны реже запрашивать консультации по статье 4

Москва25 ноя Вести.В руководстве НАТО посоветовали странам Североатлантического альянса не злоупотреблять механизмом запроса экстренных консультаций, предусмотренным статьей 4 устава организации, которая предусматривает данные действия при возникновении угроз безопасности. Об этом пишет издание Rapporteur со ссылкой на двух дипломатов.

Неоднократное обращение к официальным консультациям может привести к тому, что статья потеряет свой смысл сказано в материале издания

В публикации также говорится, что после начала украинского конфликта страны НАТО, главным образом из числа российских соседей, прибегали к данному механизму трижды. Последними это сделали Польша и Эстония осенью прошлого года.

Накануне стало известно, что генсек НАТО Марк Рютте 25 ноября встретится с президентом США Дональдом Трампом во Флориде.