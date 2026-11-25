Москва25 нояВести.В руководстве НАТО посоветовали странам Североатлантического альянса не злоупотреблять механизмом запроса экстренных консультаций, предусмотренным статьей 4 устава организации, которая предусматривает данные действия при возникновении угроз безопасности. Об этом пишет издание Rapporteur со ссылкой на двух дипломатов.
Неоднократное обращение к официальным консультациям может привести к тому, что статья потеряет свой смыслсказано в материале издания
В публикации также говорится, что после начала украинского конфликта страны НАТО, главным образом из числа российских соседей, прибегали к данному механизму трижды. Последними это сделали Польша и Эстония осенью прошлого года.
Накануне стало известно, что генсек НАТО Марк Рютте 25 ноября встретится с президентом США Дональдом Трампом во Флориде.