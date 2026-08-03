Москва3 авгВести.Французский полицейский спецназ оцепил один из районов Ниццы после того, как мужчина убил собственного сына. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
По информации канала, операцию в квартале Ла-Мадлен проводило элитное подразделение RAID.
По нашей информации, отец семейства позвонил по номеру экстренной службы и заявил, что выстрелил в своего сына. После этого звонка связь с ним прервалась. Сын был найден мертвым с ранениями в области горлапередает телеканал
Звонивший в правоохранительные органы мужчина был доставлен в больницу – его состояние оценивается как тяжелое. Вокруг места происшествия был установлен периметр безопасности, отмечает BFMTV.
На время операции спецназа, по данным издания Nice Matin, также изолировали детей в расположенном неподалеку детском саду.