BFMTV: спецназ оцепил район в Ницце после того, как отец застрелил сына

В Ницце спецназ оцепил район после того, как отец застрелил сына BFMTV: спецназ оцепил район в Ницце после того, как отец застрелил сына

Москва3 авг Вести.Французский полицейский спецназ оцепил один из районов Ниццы после того, как мужчина убил собственного сына. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По информации канала, операцию в квартале Ла-Мадлен проводило элитное подразделение RAID.

По нашей информации, отец семейства позвонил по номеру экстренной службы и заявил, что выстрелил в своего сына. После этого звонка связь с ним прервалась. Сын был найден мертвым с ранениями в области горла передает телеканал

Звонивший в правоохранительные органы мужчина был доставлен в больницу – его состояние оценивается как тяжелое. Вокруг места происшествия был установлен периметр безопасности, отмечает BFMTV.

На время операции спецназа, по данным издания Nice Matin, также изолировали детей в расположенном неподалеку детском саду.