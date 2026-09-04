В Новгородской области рыбаки выловили в Ильмене африканскую тилапию Рыбаки из деревни Взвад выловили в Ильмене тилапию весом более 2 кг

Москва4 сен Вести.В Новгородской области рыбаки из деревни Взвад выловили в озере Ильмень тилапию весом чуть более 2 килограммов – впервые за всю историю водоема. Об этом сообщил председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона Дмитрий Графов в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, эта теплолюбивая рыба из семейства цихлид не вписывается в привычную фауну северо-западных озер. Ее родина – жаркие воды Африки, Южной Америки и Ближнего востока. В России тилапия обитает только на специализированных фермах южных регионов.

В невод к взвадским рыбакам угодила невиданная здесь доселе чужеземка - тилапия весом чуть более 2 кг. Эта теплолюбивая представительница семейства цихлид совершенно не вписывается в привычную фауну суровых озер Северо-Запада рассказал Дмитрий Графов

Как тропическая рыба оказалась в Ильмене – остается загадкой. По мнению специалистов, она могла сбежать из частного аквариума или пруда. Однако в холодной воде тилапия не выживает, поэтому ее появление носит единичный и случайный характер.