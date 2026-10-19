В Новой Зеландии полиция загрузила секретные материалы в Google Translate RNZ: в Новой Зеландии полиция загрузила секретные материалы в Google Translate

Москва19 окт Вести.В Новой Зеландии сотрудники полиции загружали конфиденциальные данные уголовных расследований в онлайн-переводчик Google Translate и другие сторонние ресурсы, нарушая все правила безопасности. Об этом сообщает радиостанция RNZ со ссылкой на полученные документы.

По данным RNZ, один из следователей загрузил в Google Translate 350 тысяч строк данных перехваченных разговоров на китайском языке​​​. Ему нужно было оперативно обработать большой объем информации, но ограничения используемой полицией системы распознавания речи Whisper AI не дали возможности работать с китайским языком. Поэтому полицейский решил использовать для работы онлайн-переводчик.

Кроме того, радиостанции стало известно и о других нарушениях. В частности, полицейские забирали материалы уголовных дел домой и загружали их в незащищенные сервисы со своих личных устройств. Документы, полученные RNZ, указывают на возможную передачу конфиденциальных файлов в сторонние облачные хранилища.

Меня удивило, когда я услышала, что полицейские обращались к Google Translate вместо того, чтобы иметь надлежащую внутреннюю систему, которая могла бы им помочь заявила юрист по вопросам защиты персональных данных Кэтрин Далзиел

Она отметила, что использование сторонних сервисов создает угрозу раскрытия личности свидетелей, разглашения доказательств и срыва судебных разбирательств. В частности, если материалы дела станут общедоступными до начала судебного процесса, с ними могут ознакомиться присяжные, что поставит под угрозу рассмотрение дела.

В аппарате уполномоченного по защите персональных данных Новой Зеландии также пояснили, что, согласно законодательству, загрузка персональных данных в такие сервисы, как Google Translate, может считаться ее раскрытием.

Ранее власти Новой Зеландии отклонили приглашение Канады присоединиться к международному Банку обороны, безопасности и устойчивости (DSRB).