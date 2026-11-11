Обвиняемого в убийстве мужчины по найму оправдали в Новокузнецке

В Новокузнецке суд оправдал обвиняемого в убийстве после вердикта присяжных Обвиняемого в убийстве мужчины по найму оправдали в Новокузнецке

Москва11 ноя Вести.Кемеровский областной суд на основании вердикта присяжных оправдал обвиняемого в убийстве мужчины по найму. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенного пресс-центра судов Кемеровской области.

Кемеровский областной суд (постоянное присутствие в г. Новокузнецке) на основании вердикта присяжных заседателей постановил оправдательный приговор в отношении жителя г. Новокузнецка, обвинявшегося в организации убийства по найму мужчины, также проживавшего в г. Новокузнецке говорится в сообщении

Убийство, в котором обвиняли фигуранта, относится к категории преступлений прошлых лет – оно произошло в 2018 году.

Присяжные дали отрицательный ответ на вопрос о доказанности совершения преступления подсудимым.