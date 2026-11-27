Москва27 нояВести.В Новороссийске три человека получили ранения в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края на платформе MAX.
В Новороссийске из-за атаки БПЛА пострадали три человекаговорится в публикации
Отмечается, что пострадавшим уже оказана необходимая медицинская помощь. Госпитализация им не понадобилась.
В многоквартирном доме от упавших фрагментов дрона вылетели стекла. Кроме того, загорелись два частных дома.
В настоящее время на местах работают сотрудники оперативные и специальных службы.