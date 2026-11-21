В Новороссийске устранили аварию, оставившую город без воды В Новороссийске устранили крупный порыв водовода, оставивший город без воды

Москва21 ноя Вести.Рабочие бригады завершили основные работы по устранению аварий на водоводе в Новороссийске, в результате которых в городе было ограничено водоснабжение, сейчас систему готовят к восстановлению штатного режима подачи воды. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Сегодня ночью рабочие бригады завершили переврезку водовода на участке от улицы Магистральной до улицы Кутузовской, а также ликвидировали аварию на водоводе по улице Сакко и Ванцетти. Сейчас ведется наполнение резервуаров и проводятся необходимые регулировочные работы. Специалисты готовят систему к восстановлению штатного режима подачи воды говорится в сообщении

Подвоз воды жителям города продолжается, однако автоцистерн не хватает из-за большого количества заявок. Кравченко добавил, что 21 ноября привлекли дополнительные машины от соседнего муниципалитета и предприятий города. Главы районов определяют адреса, где вода сейчас нужнее всего, в том числе соцобъекты, которые продолжают работают в выходные дни.