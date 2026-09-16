Москва16 сен Вести.Частный пилот наказан за нарушение правил использования воздушного пространства в Новосибирске, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в мессенджере МАХ.

Установлено, что в июне этого года частный пилот в целях полета на посадочную площадку "Обь ГЭС" выполнил взлет на вертолете Robinson R-44 с площадки вблизи населенного пункта Морозово (Новосибирская область) в отсутствие соответствующего уведомления органа обслуживания воздушного движения