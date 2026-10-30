Противовирусное средство на основе серебра и кедровой живицы разработали в РФ

В Новосибирске разработали средство против вирусов с серебром и кедровой живицей Противовирусное средство на основе серебра и кедровой живицы разработали в РФ

Москва30 окт Вести.Противовирусный препарат на основе коллоидного серебра и кедровой живицы разработано компанией "Современные лабораторные системы" в новосибирском наукограде Кольцово, сообщил ТАСС со ссылкой на одного из разработчиков, представителя организации Виктора Нечунаева.

Средство помогает за счет иммуномодулирующего и неспецифического противовирусного действия. В его основе - уникальная коллоидная форма серебра. Свойства средства во многом зависят от размера и формы частиц. В данном случае частицы имеют идеально округлую форму и размер 40 нанометров. Это сопоставимо с размером средней вирусной частицы пояснил разработчик

Коллоидное серебро — это раствор, содержащий микроскопические наночастицы серебра размером от 1 до 100 нанометров, взвешенные в очищенной или деионизированной воде. Антимикробные свойства такого раствора связаны с высвобождением ионов серебра, воздействующих на микроорганизмы.

Живица же обладает бактерицидным действием.