Глава Роспотребнадзора: в РФ зарегистрировали препарат НИОХ-14 против оспы

В России зарегистрировали противооспенный препарат НИОХ-14 Глава Роспотребнадзора: в РФ зарегистрировали препарат НИОХ-14 против оспы

Москва5 сен Вести.Отечественный препарат НИОХ-14 против оспы зарегистрирован в России. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью агентству РИА Новости.

НИОХ-14 зарегистрирован, он работает приводятся слова собеседницы

НИОХ-14 — противовирусный препарат, разработанный для борьбы с вирусом натуральной оспы, оспы обезьян и коровьей оспы. Лекарство создано в Новосибирском институте органической химии им. Н.Н.Ворожцова со специалистами Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Оспа — высокозаразная вирусная инфекция, особо опасная болезнь. Среди симптомов: лихорадка, сыпь на коже и слизистых, нередко оставляющая после себя рубцы. Переболевшие могут частично или полностью терять зрение.