В Новосибирской области направлено в суд уголовное дело о 114 кг наркотиков Уголовное дело о 114 кг наркотиков в Новосибирской области направлено в суд

Москва5 ноя Вести.Прокуратура Новосибирской области направила в суд уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением о незаконном обороте более 114 кг наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Перед судом предстанет 47-летняя местная жительница, которая обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе в незаконном производстве наркотиков. По версии следствия, женщина вместе с соучастниками, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, изготовила наркотики в период с октября 2025 по февраль 2026 года для последующей продажи.

В феврале 2026 года преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, а наркотические средства массой свыше 114 кг изъяты из незаконного оборота. Кроме того, в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружены и изъяты прекурсоры наркотических средств отмечается в канале прокуратуры на платформе MAX

Уголовное дело направлено в Новосибирский областной суд.