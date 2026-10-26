Мужчину обвинили в подрыве квартиры в Оби, где пострадали два человека

В Оби мужчина подорвал чужую квартиру, пострадали мужчина и женщина Мужчину обвинили в подрыве квартиры в Оби, где пострадали два человека

Москва26 окт Вести.В городе Обь Новосибирской области мужчину задержали по подозрению в подрыве квартиры. Об этом сообщила прокуратура региона в MAX.

По данным ведомства, 21 октября в одном из жилых домов Оби произошел хлопок, за ним последовало возгорание. В результате инцидента пострадали мужчина 1996 года рождения и женщина 1997 года рождения. Обоих доставили в медучреждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух человек общеопасным способом). Мужчина, совершивший преступление, установлен, задержан, ему предъявлено обвинение говорится в сообщении

Уточняется, что 40-летнего обвиняемого заключили под стражу. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования дела.