В Одессе снесли памятник биологу и селекционеру Ивану Мичурину Памятник российскому селекционеру Мичурину демонтировали в Одессе

Москва29 авг Вести.В Одессе снесли бюст основоположника научной селекции растений, всемирно известного русского ученого Ивана Мичурина, сообщает ТАСС.

Бюст установили в советское время у здания Селекционно-генетического института.

Мичурин, известный достижениями в области биологии и естествознания, создал более 350 сортов косточковых плодовых и ягодных культур, в том числе более 150 гибридных сортов яблонь, груш, вишен, слив и других растений.

Кампания по переименованию улиц и сносу памятников, связанных с советским и российским наследием, началась на Украине в 2015 году в рамках политики так называемой декоммунизации.

В марте 2023 года на Украине приняли закон о "деколонизации" топонимов, который требует от местных властей изменить географические названия, имеющие связь с Россией и советским периодом в истории Украины.

Политику украинских властей, связанную с уничтожением памятников, ранее раскритиковал глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший.