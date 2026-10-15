Москва15 октВести.В окорочках цыплят-бройлеров "Благояр", которыми снабжали школьные столовые Твери, обнаружили сальмонеллу. Об этом Mash сообщает в MAX.
О наличии бактерии стало известно после проверки Россельхознадзора. Ведомство ввело режим усиленного лабораторного контроля на предприятии в филиале мясоптицекомбината "Благодарненский".
Подробности не сообщаются.
Уточняется, что сальмонелла не погибает даже при термической обработке, а у пациентов с сальмонеллезом наблюдаются высокая температура, диарея и сильная интоксикация.