Москва3 ноя Вести.Бренд "Вкусвилл" провел служебное расследование после распространенной в СМИ информации об отравлении 9-месячного ребенка курицей из магазина сети. Об этом сообщил представитель пресс-службы компании в беседе с агентством ТАСС.

Накануне стало известно, что у 9-месячного ребенка обнаружили кишечную инфекцию после употребления в пищу продукта "бедро цыпленка-бройлера охлажденное" (белорусского производителя "Смолевичи бройлер"), купленного во "Вкусвилле". По данным канала Baza, у пострадавшего выявлен кампилобактериоз - кишечная инфекция, которую вызывают бактерии, встречающиеся в курином мясе.

Мы внимательно изучили обращение покупательницы и провели тщательное служебное расследование … [Также проведены] лабораторные проверки продукции, по которым отклонений не выявлено … [Инициированы] новые исследования, чтобы убедиться в соответствии продукции требованиям безопасности говорится в сообщении

Как добавили в пресс-службе, указанный продукт является сырым полуфабрикатом, предназначенным для обязательной термической обработки, и не относящемся к специализированному детскому питанию. На упаковке нет маркировки, разрешающей использовать продукт в рационе детей до 3 лет.

Отмечается, что производитель прошел аудит со стороны "Вкусвилла" 18 февраля. Однако, в связи с инцидентом, принято решение о проведении дополнительного аудита этой площадки в ближайшее время. Ко всему прочему, ретейлер вместе с производителем изучил все обстоятельства произошедшего.

Там также напомнили, что бактерии рода Campylobacter являются естественной микрофлорой птицы и полностью погибают при соблюдении правил кулинарной обработки. По действующим техническим регламентам наличие этих бактерий в сыром мясе птицы не нормируется. У производителя продукция проходит строгий ветеринарно-санитарный контроль: лабораторные исследования партий сырья, из которых производилась продукция, подтвердили их полное соответствие микробиологическим нормативам безопасности.