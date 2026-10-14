Москва14 октВести.Кишечную палочку обнаружили в готовой пасте карбонара от продуктовой сети "Вкусвилл". Организация начала проверку, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
О кишечной палочке в продукте ранее сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, опасную бактерию обнаружили в пасте карбонара со сливками в ходе рейда. Допустимые показатели оказались превышены в 21 раз.
Также нарушения были зафиксированы в сети гипермаркетов "Лента". Там опасные микроорганизмы нашли в мясе по-французски с рисом под маркой Fresh. Их было в 390 раз больше нормы.
Роспотребнадзор направил обеим компаниям уведомление о несоответствии продукции требованиям безопасности.