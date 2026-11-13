"ВкусВилл" начал проверку после жалобы на салат и онигири

"ВкусВилл" проверил салат и онигири после жалобы москвички "ВкусВилл" начал проверку после жалобы на салат и онигири

Москва13 ноя Вести."ВкусВилл" провел внутреннюю проверку после обращения покупательницы, которая пожаловалась на салат "Греческий" с томатами и печеным перцем и онигири "Филадельфия". Об этом РБК заявили в пресс-службе компании.

Ранее Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА сообщил, что 24-летняя москвичка Алина почувствовала себя плохо через несколько часов после заказа этих блюд во "ВкусВилле". По словам девушки, в инфекционной больнице №2 ей поставили диагноз "сальмонеллез средней степени тяжести". Из-за госпитализации она пропустила две рабочие смены и, как утверждается, потеряла более 17 тыс. рублей.

В сети заявили, что по обоим продуктам имеются протоколы испытаний, подтверждающие их безопасность и соблюдение санитарных требований на производстве. По проверенным микробиологическим показателям нарушений выявлено не было.

В пресс-службе "ВкусВилла" также отметили, что на салат и онигири оформлены декларации о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза. Кроме того, компания организовала дополнительное лабораторное исследование продукции и направила материалы в Роспотребнадзор.

Во "ВкусВилле" уточнили, что сеть проведет дополнительный аудит производственных площадок, чтобы проверить соблюдение требований пищевой безопасности.

Представители компании также сообщили, что несколько раз связывались с Алиной и предлагали ей поддержку, включая компенсацию медицинских расходов.

РБК направил запрос на комментарий в пресс-службу управления Роспотребнадзора по Москве.

Ранее "Вкусвилл" проводил служебное расследование после распространенной в СМИ информации об отравлении 9-месячного ребенка курицей из магазина сети.