У 360 работников школьных столовых в Нижегородской области нашли стафилококк Стафилококк обнаружили у 360 сотрудников школьных столовых под Нижним Новгородом

Москва4 сен Вести.В Нижегородской области перед началом учебного года проверили 3 200 работников школьных столовых и организаторов питания, у 360 человек обнаружили золотистый стафилококк. Об этом сообщает издание RG.RU со ссылкой на главу регионального управления Роспотребнадзора Наталью Садыкову.

Помимо этого, обследования выявили два случая энтеровирусной инфекции и 26 носителей кампилобактера.

Глава регионального Роспотребнадзора подчеркнула, что мощности новой лаборатории в Нижнем Новгороде позволили провести обследования довольно быстро.

Мы гордимся тем, что по крайней мере на первую половину года мы защитили наших детей от вспышек инфекционных заболеваний цитирует Садыкову издание

Аналогичные мероприятия в регионе проведут для организаторов питания в детских садах. Эту категорию работников решили проверить позже, так как их меньше, к тому же в садах действует система групповой изоляции.