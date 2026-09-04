Москва4 сенВести.В Нижегородской области перед началом учебного года проверили 3 200 работников школьных столовых и организаторов питания, у 360 человек обнаружили золотистый стафилококк. Об этом сообщает издание RG.RU со ссылкой на главу регионального управления Роспотребнадзора Наталью Садыкову.
Помимо этого, обследования выявили два случая энтеровирусной инфекции и 26 носителей кампилобактера.
Глава регионального Роспотребнадзора подчеркнула, что мощности новой лаборатории в Нижнем Новгороде позволили провести обследования довольно быстро.
Мы гордимся тем, что по крайней мере на первую половину года мы защитили наших детей от вспышек инфекционных заболеванийцитирует Садыкову издание
Аналогичные мероприятия в регионе проведут для организаторов питания в детских садах. Эту категорию работников решили проверить позже, так как их меньше, к тому же в садах действует система групповой изоляции.