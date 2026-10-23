Blesk: 475 школьников в Чехии заразились сальмонеллезом от яиц с Украины

Более 400 чешских школьников отравились яйцами с Украины Blesk: 475 школьников в Чехии заразились сальмонеллезом от яиц с Украины

Москва23 окт Вести.В Чехии 475 школьников заразились сальмонеллезом после того, как съели куриные яйца, поставленные с Украины. Об этом пишет портал Blesk со ссылкой на директора государственного ветеринарного управления Чехии Збынека Семерада.

Массовое отравление произошло в конце сентября в столовой средней школы поселка Уезд-над-Лесы неподалеку от Праги.

Мы провели расследование и выяснили у поставщика, что это были яйца, доставленные в Чехию с Украины сказал Семерад

По его словам, в Чехию ввезли более 300 тысяч яиц, 720 штук из этой партии попали в ту школьную столовую, где произошло отравление.

Расследование продолжается. Как отметил глава ведомства, окончательные результаты пока не получены, поэтому еще предстоит установить, были ли причиной заражения исключительно яйца с Украины или на ситуацию повлияли и другие факторы.