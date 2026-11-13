В ФРГ 16 школьников госпитализированы из-за батареек в выпечке Bild: ученики начальной школы попали в больницу из-за батареек в домашних кексах

Москва13 ноя Вести.Шестнадцать учеников начальной школы города Косвиг (федеральная земля Саксония-Анхальт) попали в медицинские учреждения, после того как в домашней выпечке, которую принесли на школьное мероприятие, были обнаружены дисковые батарейки. Об этом сообщает газета Bild.

По информации издания, вечером в четверг, 12 ноября, в актовом зале начальной школы имени Фребеля проходило мероприятие, на которое дети принесли с собой маффины домашнего приготовления. В этих кексах были обнаружены дисковые батарейки (также известные как батарейки-таблетки).

На место прибыли 35 сотрудников экстренных служб, в том числе врач скорой помощи.

Одного ребенка срочно госпитализировали, остальных детей в медучреждения доставили родители. О состоянии школьников на данный момент ничего не известно.

Родителей предупредили, что в случае обнаружения у детей симптомов, таких как рвота, кашель, потеря аппетита, повышение температуры, они должны незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

В правоохранительных органах подтвердили, что в несъеденных маффинах были найдены две батарейки. Как опасные элементы питания попали в выпечку, пока неясно. Полиция проводит расследование инцидента.

Ранее стало известно, что более 400 чешских школьников заразились сальмонеллезом, после того как съели куриные яйца, привезенные с Украины.