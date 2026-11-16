ТАСС: Южная Корея в октябре купила у РФ рекордный объем СПГ

В октябре импорт российского СПГ в Южную Корею обновил пятилетний максимум ТАСС: Южная Корея в октябре купила у РФ рекордный объем СПГ

Москва16 ноя Вести.Республика Корея в октябре закупила у России максимальный объем сжиженного природного газа (СПГ) с ноября 2021 года.

Агентство ТАСС проанализировало данные таможенной службы республики.

В целом импорт СПГ страной в октябре составил 4,05 млн тонн на $3,7 млрд - максимум с февраля. Лидерами по поставкам стали Австралия, Малайзия и США.

В январе-октябре 2026 года Республика Корея снизила импорт СПГ на 4% - до 36,9 млн тонн на сумму $24,3 млрд. В частности, поставки сжиженного газа из России уменьшились на 7,3% - до 1,75 млн тонн на $1,09 млрд.

Ранее аналитики спрогнозировали будущее корейских автобрендов в РФ. По мнению экспертов, китайский автопром окончательно вытеснит "корейцев" с рынка.