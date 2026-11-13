Москва13 ноя Вести.По итогам октября продажи автомобилей корейских марок в России снизились в 2,4 раза, написал в своем Telegram-канале глава аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. Как считает аналитик, китайский автопром в ближайшем будущем окончательно вытеснит "корейцев" с российского рынка. Главную причину он видит в механизме утильсбора.

Продажи KIA в октябре снизились на 51% - с 1747 до 854 единиц. Продажи Hyundai рухнули на 69% - с 1674 до 512 единиц. Премиальные корейские автомобили Genesis в России теперь вообще никому не нужны пишет аналитик

По его данным, в октябре на учет поставлено всего четыре машины против 58 автомобилей в октябре прошлого года (-93%). Эксперт уточнил, что даже у официально представленного в России бренда KGM в октябре продажи сократились на 46% - до 446 машин.

По мнению Целикова, изменения в начислении утильсбора, сделанные в прошлом году, сделали южнокорейские автомобили непривлекательными по цене: моделей под льготные ставки мало. Каналы поставок постепенно переместились в Киргизию, но недавно Минпромторг предложил донастроить утильсбор, включая платежи для машин, ввезенных через ЕАЭС.

Как считает аналитик, эта мера способна окончательно сделать поставки корейских автомобилей в Россию невыгодными.

Увы, но сейчас можно констатировать, что "корейская эпоха" ушла с российского рынка безвозвратно. Нам останется только огромный парк эксплуатируемых корейских машин - более 6 миллионов единиц констатировал Целиков

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