Эксперт: российский утильсбор не направлен против иномарок из Казахстана Эксперт: утильсбор в РФ не следует связывать с казахстанскими иномарками

Москва26 сен Вести.Связывать российский утильсбор с китайскими и корейскими автомобилями, собранными в Казахстане, не следует. Об этом журналисту ИС "Вести" Роберту Францеву заявил исполнительный директор Ассоциации РОАД Олег Баринов.

Он отметил, что сегодня перспективы на рынке могут иметь те автомобили, у которых есть собственная понятная ниша.

Российский утилизационный сбор, безусловно, также защищает локальное производство. Но говорить о том, что он направлен на автомобили китайского и корейского производства казахской сборки, я бы не стал… Теперь основной путь – это локальная сборка, создание сборочных производств через поставку машинокомплектов. И АвтоВАЗ уже сообщил о том, что планирует начать крупную узловую сборку автомобилей Lada Largus на казахском рынке. С точки зрения рынка, перспективы могут быть у тех автомобилей, которые имеют собственную понятную нишу. Так, например, у семейства Lada Niva, коммерческих автомобилей ГАЗ, а также внедорожников и специальной техники УАЗ отметил Баринов

Он также добавил, что не стоит сравнивать системы утильсбора в Казахстане и России, так как они имеют разную конструкцию, подходы к расчету коэффициентов и систему выплат. Экономика экспорта российских авто перестала работать из-за роста утильсбора, который вырос примерно в 40 раз, и эти цифры оказались просто огромными для казахстанского рынка.