В ОП РФ призвали будущие поколения россиян готовиться к санкциям Запада ОП РФ: санкции Запада — на несколько поколений вперед

Москва14 июн Вести.Санкции Запада важно воспринимать трезво, осознавая, что это на несколько поколений вперед, считает заместитель секретаря Общественной палаты России, президент фонда "Кристалл роста" Александр Галушка.

Свое мнение по этому вопросу он высказал ТАСС во время беседы, которая была записана на ПМЭФ.

Галушка считает, что растить будущие поколения россиян следует с осознанием, что санкции будут наложены на протяжении нескольких десятилетий.

С точки зрения санкций Запада, мне кажется, очень важно трезвомыслие и понимание того, что это на несколько поколений сказал он

Он также обратил внимание на то, что США развязали торговые войны и фактически прекратили работу Всемирной торговой организации (ВТО). Галушка считает, что с точки зрения геоэкономики экономическая война не прекращается никогда, просто зачастую ее формы бывают незаметными.

Однако в этом нет поводов для пессимизма, добавил Галушка. России, учитывая свои успехи в условиях санкций и лучшие зарубежные наработки, нужно развиваться в имеющихся условиях.