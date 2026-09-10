В Оренбурге на территории ЖК произошло возгорание из-за детей, бросивших петарду

В Оренбурге трое детей устроили пожар на территории ЖК, бросив петарду в траву В Оренбурге на территории ЖК произошло возгорание из-за детей, бросивших петарду

Москва10 сен Вести.В Оренбурге полицейские установили троих несовершеннолетних, которые бросили в траву петарду, из-за чего на территории ЖК "Экодолье" произошло возгорание. Об этом сообщило МУ МВД России "Оренбургское".

Информация о правонарушении была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети.

Установлены трое несовершеннолетних в возрасте 9 и 10 лет, причастных к данному инциденту. Из объяснений детей установлено, что один из ребят бросил в траву петарду, в результате чего произошло возгорание травы. Это подтверждается записью с камеры видеонаблюдения. Впоследствии огонь повредил ограждение и хозяйственную постройку, принадлежащую ТСЖ говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В отношении законных представителей детей составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Также они договорились с ТСЖ о возмещении причиненного ущерба.