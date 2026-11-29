Москва29 нояВести.На Нежинском шоссе в Оренбурге 63-летний водитель "Жигулей" не справился с управлением, столкнулся с "Камазом" и наехал на четырех человек, которые осуществляли дорожные работы. Об этом сообщили в оренбургской полиции в MAX.
Уточняется, что водитель легковушки не выбрал скорость, соответствующую конкретным условиям движения, и наехал на стоящий на проезжей части "Камаз" с включенными проблесковыми маячками. После этого "Жигули" наехала на рабочих.
Далее водитель отечественного автомобиля допустил наезд на автомобиль "Камаз", который находился слева по ходу движения автомобиляотмечается в сообщении
В результате 22-летний рабочий был госпитализирован, еще трое мужчин после оказания медицинской помощи отпущены домой.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.