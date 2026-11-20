В Пентагоне нет четкого плана по наращиванию производства боеприпасов Счётная палата США: Пентагон не планирует наращивать производство боеприпасов

Москва20 ноя Вести.У Пентагона нет четкого плана по наращиванию производства боеприпасов. В этом плане ведомство "действует ситуативно", следует из отчета счетной палаты Соединенных Штатов.

У Пентагона нет всеобъемлющего плана в сфере боеприпасов, в котором были бы определены долгосрочные цели, стратегии их достижения и критерии оценки прогресса в наращивании производства боеприпасов для покрытия совокупных потребностей в них говорится в отчете

Ранее стало известно, что Пентагон намерен увеличить финансирование НАТО на 20% в 2027 году. Новый объем составляет $1,36 млрд, что на $220 млн (на 19%) больше показателя 2026 финансового года.