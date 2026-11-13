Армия США в Европе сообщила о дефиците запчастей из-за финансирования Украины Армия США в Европе пожаловалась на дефицит запчастей из-за финансирования Киева

Москва13 ноя Вести.Командование армии США в Европе и Африке (USAREUR-AF) сообщило о дефиците запчастей для боевых подразделений и снижении боеготовности из-за перенаправления бюджета на финансирование Киева.

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на доклад аудиторов Пентагона, госдепартамента и агентства по международному развитию (USAID) для конгресса США, который охватывает период с 1 июля по 30 сентября 2026 года​​​.

Командование сообщило, что потребности в поддержке Украины оттянули средства от критически важных ремонтных деталей для маневренных подразделений, дислоцированных в Европе, и что некоторые ротационные силы вернулись в свои части постоянного базирования с неоплаченными счетами за запчасти сказано в докладе

По данным USAREUR-AF, нехватка ресурсов привела к снижению боеготовности войск, ухудшила качество боевой подготовки и ограничила возможности по отработке оперативных планов.

Для компенсации дефицита финансирования USAREUR-AF в третьем квартале пыталось сократить расходы, в частности, добивалось экономии по контрактам на тыловое обеспечение баз. Кроме того, было уменьшено количество привлекаемых подрядчиков: средства направили на решение приоритетных задач, связанных с поддержанием боеготовности.

Между тем, сообщалось, что США вступают в новый финансовый год с рекордным дефицитом федерального бюджета. В октябре дефицит бюджета увеличился на 120 млрд долларов и составил 404млрд, что на 42% выше, чем в октябре прошлого года.

До этого стало известно, что совокупный государственный долг США достиг 40,528 трлн долларов, следует из данных на сайте Министерства финансов страны.