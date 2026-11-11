Пентагон намерен увеличить финансирование НАТО на 20% в 2027 году Пентагон хочет увеличить финансирование НАТО в 2027 году

Москва11 ноя Вести.Пентагон обратился к Конгрессу США с запросом увеличить американские взносы в военный бюджет НАТО и финансирование инфраструктуры альянса почти на 20% в 2027 году, сообщает РИА Новости.

В частности, объем дополнительного запрашиваемого финансирования на 2027 год составляет $1,36 млрд, что на $220 млн (на 19%) больше показателя 2026 финансового года ($1,14 млрд).

Самый заметный рост предусмотрен по ключевым направлениям. Так, Пентагон просит дополнительное финансирование на программу НАТО по обеспечению безопасности (включая обновление военной инфраструктуры и поддержку американских сил в Европе) в объеме $604,3 млн (+ 25,4%).

Взносы США в военный бюджет НАТО предложено повысить на 14,5% до $756,7 млн.

Страны НАТО согласовали в 2022 году правило ежегодного увеличения бюджета программы модернизации военной инфраструктуры на 25% сверх уровня инфляции. При этом доля США в этих расходах составляет 15%, остальные 85% покрывают другие участники альянса.

Курс на перераспределение ответственности в НАТО закреплен и на политическом уровне: на саммите в Гааге в 2025 году страны НАТО договорились выйти к 2035 году на уровень 5% ВВП, направляемых на оборону и безопасность.

В 2026 году США также начали пересмотр своего военного присутствия в Европе. Вашингтон выступает за переход к концепции "НАТО 3.0", по которой европейские союзники берут на себя основную ответственность за собственную неядерную оборону отмечает РИА Новости

Министр финансов Норвегии и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не сможет существовать без участия США, а Европейский союз (ЕС) не готов взять на себя функции альянса.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что уместно задать вопрос, в чем конкретно заключается польза НАТО для США.